Only Murders in the Building

Chi ha visto i primi due episodi della terza stagione di Only Murders in the Building su Disney+ sa che Ben Gilroy, il personaggio interpretato da Paul Rudd, ha un ruolo decisamente… centrale.

Rudd aveva fatto il suo debutto nel finale della prima stagione, ma è proprio lui al centro del mistero attorno al quale ruotano questi nuovi episodi. La sua presenza nel cast ha spinto i realizzatori della serie a fare dei divertenti riferimenti alla carriera dell’attore, in particolare in una scena del secondo episodio in cui sono presenti easter egg di Friends e Anchorman, ma anche di… Ant-Man. Nella scena, Mabel (Selena Gomez) e Charles (Steve Martin) vanno a casa di un uomo che afferma di essere la guardia del corpo di Ben. Ben presto i due si rendono conto che si tratta di una persona ossessionata dall’uomo, in quanto la sua abitazione è piena di oggetti legati alla sua carriera (e foto in cui l’uomo ha incollato la sua faccia accanto a quella di Ben). Tra i tanti riferimenti scherzosi alla carriera di Paul Rudd, uno spicca su tutti: il film d’animazione Ant-Family Adventures, in cui Ben interpreta Papa Ant. Il riferimento diretto può sembrare A Bug’s Life, ma è chiaro che l’allusione è anche al ruolo di Scott Lang che Rudd interpreta nell’Universo Cinematografico Marvel.

Ma non è tutto! A un certo punto vediamo anche un’action figure di Ben Glenroy: Bat Mitzvah DJ, completa di glitter e sbarre per il limbo. La bambola indossa un blazer giallo. Il riferimento in questo caso è più oscuro, e si rifà a un momento altrettanto oscuro e lontano della carriera di Paul Rudd: negli anni novanta, un giovane Paul Rudd faceva il DJ a matrimoni, feste e Bat Mitzvah per mettere da parte qualche soldo e perseguire il suo sogno di andare a Hollywood. Un video su YouTube mostra proprio Rudd, vestito con un blazer giallo, mentre fa fare il limbo ad alcuni ragazzini durante un Bat Mitzvah:

Una decina di anni fa Rudd ha spiegato in un’intervista con Howard Stern di aver iniziato a fare il DJ in un bar di Kansas City e di essere passato alle feste e ai Bat Mitzvah dopo essersi trasferito a Los Angeles. Ecco il video in questione:

Vi ricordiamo che il terzo episodio di Only Murders in the Building sarà disponibile su Disney+ martedì 15 agosto. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: CBM

I film e le serie imperdibili