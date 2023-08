Only Murders in the Building

Only Murders in the Building è una delle serie di maggior successo su HULU, come confermano i dati di ascolto tracciati da Nielsen, il chiacchericcio social che genera ogni puntata e i riconoscimenti ottenuti agli Emmy. La serie riesce a reinventarsi ogni stagione, mescolando mistero e umorismo in parti uguali, e il pubblico apprezza la chimica che si è creata tra i tre protagonisti Martin Short, Steve Martin e Selena Gomez.

Ecco perché secondo il co-creatore e produttore esecutivo John Hoffman un rinnovo per una quarta stagione è praticamente scontato. Hoffman ritiene che la serie abbia tutte le carte in regola per durare molte stagioni, andando controcorrente rispetto al trend attuale che vede cancellare le serie streaming dopo pochi anni:

Faremo tante stagioni quante vorranno che ne facciamo! Lo dico davvero sul serio. Questa è una di quelle serie in cui tutti sono così felici di essere coinvolti – e so che parlo a nome del trio e di tutti gli altri. Quando riesci a catturare la magia in questo modo, e nel contempo trovi talenti incredibili e magnetici che ti dicono: “Wow, sembra divertente! Mi piacerebbe farne parte”… Spero che questo garantisca alla serie una vita lunga. A volte mi rendo conto che una simile premessa porta con sè una certa domanda. E spero che la terza stagione ci porti verso di essa, e ho molte idee su come… Se non altro, la mia idea su questa intera serie è che quando vediamo il poster, fin dalla prima stagione, ci sono Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. È un trio inaspettato. E questo è l’ingrediente segreto che potrebbe farci avere una vita molto lunga. Chissà, però? Sinceramente non lo so.

Cosa ne pensate? Sperate che la serie duri molte stagioni? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo che il terzo episodio di Only Murders in the Building sarà disponibile su Disney+ oggi 15 agosto. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant