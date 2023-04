Orphan Black, dopo Echoes, potrebbe avere nuovi spinoff. A rivelarlo è stato Jon Rutherford, presidente di Boat Rocker Studios, in una nuova intervista.

Il produttore ha spiegato, parlando della serie con Krysten Ritter:

La consideriamo il primo capitolo del nuovo universo e AMC condivide la nostra visione. Ha molta esperienza in questa area grazie a franchise come The Walking Dead e Breaking Bad.