Our Flag Means Death cancellato dopo due stagioni

Max ha cancellato Our Flag Means Death, la serie creata da David Jenkins e ispirata alle vere avventure del pirata Stede Bonnet (Rhys Darby) vissuto nel diciottesimo secolo. Ai primi del settecento, l’aristocratico Bonnet lascia la vita agiata e la sua famiglia per diventare un pirata, nonostante non abbia le conoscenze o le capacità per farlo. Divenuto capitano della Revenge, Bonnet e il suo strano equipaggio lottano per sopravvivere alle minacce mortali e agli altri pirati assetati di sangue. E proprio in mare, Bonnet troverà il vero amore: il famigerato Capitano Barbanera (Taika Waititi). Nel cast anche Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, David Fane, Samba Schutte, Nat Faxon e Leslie Jones.

Warner Brps. Discovery ha annunciato che Our Flag Means Death non avrà una terza stagione, ma non verrà rimossa dalla piattaforma streaming Max come capitato con altre serie. In Italia non è stata mai distribuita.

GUARDA – Il trailer della stagione 2

“Siamo veramente orgogliosi delle storie allegre, esilaranti e sincere che il creatore David Jenkins, Taika Waititi, Rhys Darby, Garrett Basch, Dan Halsted, Adam Stein, Antoine Douaihy e l’incredibile cast e la troupe hanno portato in vita,” ha dichiarato un portavoce di Max. “Ringraziamo anche i fan appassionati che hanno seguito queste storie e hanno creato una splendida comunità inclusiva attorno alla serie”.

Jenkis ha commentato su Instagram di essere molto triste per il mancato rinnovo, ma di essere grato per aver avuto l’opportunità di guidare la serie.

Nonostante il successo della prima stagione, Warner Bros. aveva rinnovato la serie per una seconda stagione più breve, tagliando il budget del 40% (la produzione è stata spostata in Nuova Zelanda). A quanto pare, nonostante i GLAAD Awards e i riconoscimenti della critica, lo streamer ha preferito cancellare del tutto la serie anziché rinnovarla per una terza stagione.