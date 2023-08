La stagione 8 di Outlander, secondo quanto dichiarato dalla produttrice Maril Davis, regalerà delle sorprese ai fan.

Rispondendo alle domande di RadioTimes, Maril ha infatti commentato il fatto che Diana Gabaldon non abbia ancora pubblicato l’ultimo romanzo della saga:

Ne abbiamo parlato un po’ con Diana. Non appena capiremo quale sarà il finale, elemento che non abbiamo ancora del tutto delineato, penso che correremo da lei e ci assicureremo che le vada bene.

Davis ha aggiunto:

Le ho chiesto delle cose che vogliamo fare in modo da essere certi che le vadano bene. L’ultima cosa che vorremmo fare è calpestare i piedi di Diana, è stata così adorabile e di sostegno nei confronti di questa serie e siamo elettrizzati per i risultati ottenuti. Vogliamo ripagarla e mostrarle il nostro rispetto, rendere giustizia ai romanzi. Ma, al tempo stesso, ha sempre sentito che i libri sono suoi e lo show è una cosa diversa, e adoro questo suo approccio. Ci permette di avere quella libertà e, inoltre, le possibilità e i rischi di fare le cose in modo leggermente diverso.

La produttrice ha sottolineato:

Ovviamente chiederemo la sua approvazione, sarà un po’ diverso, chiaramente, perché non ha ancora deciso come concludere la storia, come sarà il finale, mentre noi dobbiamo chiudere lo show televisivo. Sono entusiasta, ma abbiamo alcune sorprese in serbo.

Maril ha ribadito:

Non stiamo finendo la storia dei libri, essendocene un altro, ed è dura. Chiudere prima della conclusione dei romanzi è difficile. Ci sono così tante cose da tenere in considerazione e capire, vogliamo un epilogo soddisfacente che non sia quello di Diana.

La produttrice ha infine ammesso che sente la pressione per le aspettative dei fan, nonostante sia in corso lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori:

Ci penso molto, penso faremo un lavoro grandioso e ho una totale fiducia nei confronti degli sceneggiatori, ma vedremo cosa accadrà. Sono davvero certa che capiremo come concludere la storia. Non sarà il finale di Diana perché lo sta ancora scrivendo, ma sarà soddisfacente per noi. Sarà comunque triste e malinconico, ma ne sono davvero entusiasta.

Che ne pensate? Che sorprese vi attendete dalla stagione 8 di Outlander?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: RadioTimes