La seriesi è conclusa con gli episodi della quarta stagione, tuttavia i fan potrebbero presto attendere l’arrivo di unosu Netflix.

Lo showrunner Chris Mundy, intervistato da TVLine, ha infatti parlato del finale e dei progetti per l’universo nato dalla storia della famiglia Byrd. Lo sceneggiatore e produttore non ha quindi escluso la realizzazione di un altro show:

Si tratta decisamente di qualcosa di cui le persone hanno parlato molto. Non c’è niente di definitivo. Siamo fortunati perché alle persone sembra piacere realmente la serie, quindi c’è ovviamente dell’interesse.

La storia di Ruth, interpretata da Julia Garner, sembra tuttavia essersi conclusa definitivamente. Mundy ha spiegato:

Ci sono ancora modi per rimanere all’interno della serie e rivisitare le cose. Sono certo che le persone probabilmente sarebbero più felici se Ruth fosse lì. Per me era realmente importante concludere questo show. Questo è il lavoro che abbiamo realizzato, abbiamo fatto il nostro meglio e speriamo che alle persone piaccia. E poi se nascesse uno spinoff sarebbe una cosa a parte, anche se sarebbe ambientata nel nostro universo.