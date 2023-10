Patrick Stewart, nella sua autobiografia intitolata Making It So, ha rivelato che era convinto Tom Hardy, con cui ha lavorato nel 2002 a Star Trek: Nemesis, non avrebbe fatto carriera.

L’attore ha scritto:

Tom non interagiva con nessuno di noi a livello sociale. Non ha mai detto ‘Buongiorno’, non ha mai detto ‘Buona notte’, e ha trascorso le ore in cui non doveva essere impegnato sul set nella sua roulotte con la fidanzata.

Patrick, parlando dell’interprete del villain Shinzon che Jean-Luc Picard doveva affrontare, ha aggiunto:

Non era affatto ostile, era solo complicato stabilire qualsiasi tipo di rapporto con lui.

Stewart ha quindi concluso:

La sera in cui Tom ha concluso il suo ruolo se ne è andato senza troppe cerimonie o gesti cortesi, semplicemente uscendo dalla porta. Mentre si stava chiudendo, ho detto a voce bassa a Brent Spiner e Jonathan Frakes ‘E così se ne va qualcuno di cui penso non sentiremo più parlare’. Mi fa soltanto piacere il fatto che Tom abbia dimostrato quanto avessi torto.

Fonte: IndieWire