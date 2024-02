NBC ha dato il via libera a tre nuove serie tv per Peacock, tra cui una serie thriller di James Wan con protagonista Simu Liu.

I tre show sono la serie techno-thriller di spionaggio originale senza titolo di James Wan (The Conjuring Universe, M3GAN) con protagonista Simu Liu (Barbie, Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli) e le serie limitate All Her Fault e Devil in Disguise: John Wayne Gacy.

Scritto dal creatore/scrittore/produttore esecutivo Thomas Brandon (Legacies), il progetto Wan/Liu è ambientato in un prossimo futuro, quando l’analista dell’intelligence americana Alexander Hale (Liu) si rende conto che il suo cervello è stato violato, dando agli autori l’accesso a tutto ciò che vede e sente. Messo in mezzo tra la sua oscura agenzia e hacker sconosciuti, dovrà mantenere le apparenze 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per stanare chi è il responsabile.

Oltre a recitare, Liu è anche produttore esecutivo insieme a Wan, Michael Clear (Archive 81, M3GAN) e Rob Hackett (Archive 81, I Know What You Did Last Summer) di Atomic Monster. Danielle Bozzone supervisionerà per Atomic Monster.

All Her Fault è una serie thriller suburbana basata sul romanzo omonimo di Andrea Mara, che è anche produttore.

A Chicago, Marissa Irvine arriva al 14 di Arthur Avenue, aspettandosi di andare a prendere il suo giovane figlio Milo da un amico. Ma la donna che apre la porta non è una madre che riconosce. Non è la tata. Non ha Milo. E così inizia il peggior incubo di ogni genitore.

Megan Gallagher (Wolf, Suspicion) è la creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva dello show. Al tri produttori sono Gareth Neame, Nigel Marchant e Joanna Strevens per Carnival EP.

Devil In Disguise: John Wayne Gacy è invece la nuova serie dello showrunner/scrittore/produttore esecutivo Patrick Macmanus (Dr. Death, The Girl From Plainville). La serie drammatica rimuove gli strati contorti della vita del serial killer John Wayne Gacy mentre intreccia le storie strazianti delle sue vittime (per lo più omosessuali); esplorare il dolore, il senso di colpa e il trauma delle loro famiglie e dei loro amici; ed esporre i fallimenti sistemici, le opportunità mancate e i pregiudizi sociali che hanno alimentato il suo regno di terrore. Questa è una serie sceneggiata e ispirata alla docuserie Peacock del 2021 prodotta da NBC News Studios che si intitolava John Wayne Gacy: Devil in Disguise.

Oltre a McManus, anche Littleton Road Productions, Kelly Funke, NBC News Studios, Noah Oppenheim e Liz Cole sono produttori esecutivi.

