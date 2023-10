Negli episodi speciali della serie Peppa Pig è stato coinvolto anche Orlando Bloom, che affianca tra le guest star la sua compagna Katy Perry.

Nelle tre puntate intitolate Peppa Pig Wedding Party Special, ideate per celebrare i 20 anni dello show animato, l’attore darà voce a Mr. Raccoon, un gioielliere che aiuta durante le preparazione delle nozze al centro della trama.

Olivier Dumont, presidente di eOne, ha dichiarato:

Avere Orlando Bloom che mette al servizio di Peppa Pig in questo entusiasmante speciale il suo talento è un vero onore. Orlando è uno straordinario attore, padre e filantropo e siamo orgogliosi che si unisca al gruppo di Peppa Pig proprio in tempo per celebrare il ventesimo anniversario del brand il prossimo anno.