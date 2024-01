Nel cast di Percy Jackson c’è anche Dior Goodjohn, interprete della figlia di Ares, Clarisse La Rue, e l’attrice ha parlato con ComicBook.com dell’esperienza vissuta sul set.

La giovane ha raccontato l’interazione avuta con Charlie Bushnell, che nello show ha la parte di Luke:

Gli ho mandato un messaggio in cui dicevo ‘Abbiamo una questione in sospeso’. Lui ha risposto: ‘Cosa accade?’. Stai dicendo che ho rubato la saetta! Non va bene.

Clarisse è stata coinvolta nel secondo episodio della prima stagione e la sua interprete ha raccontato:

Abbiamo fatto un watch party per le prime due puntate. Abbiamo provato a ritrovarci per il terzo, e poi abbiamo cercato di capire nella casa di chi saremmo andati per ogni episodio, ed è così divertente. Sembra quasi una piccola famiglia, è così bello.

Goodjohn, che ha iniziato a recitare quando aveva circa 2 anni, ha spiegato che ha stretto molte nuove amicizie sul set dello show tratto dai romanzi di Rick Riordan, dopo aver conosciuto le sue migliori amiche sul set di Head of the Class.

Dior ha poi spiegato:

Uno dei miei amici con cui stavo recitando in Are You Afraid of the dark? stava facendo l’audizione per uno dei personaggi di Percy Jackson. Ho letto lo script mentre stava realizzando il video e ho pensato: ‘Questa serie sarebbe davvero fantastica per me se potessi fare un’audizione, ma non penso che riuscirei ad averla’. Abbiamo finito le riprese e sono poi andata a Los Angeles per gestire alcune cose prima di tornare in Iran, a casa. Eravamo a Los Angeles e ho ottenuto un’audizione per Clarisse.

Goodjohn ha quindi compiuto delle ricerche sul personaggio, innamorandosi della figlia di Ares che diventa una leader:

Ero al telefono con il mio acting coach e ho detto ‘Cosa posso fare per distinguermi?’. Volevo realmente, davvero tanto, questo ruolo. Lei è un personaggio così bello. La sua storia è così complessa. Il mio acting coach ha detto: ‘Beh, immagino che difficilmente qualcuno farà una coreografia con la lancia’. Avevo allestito un piccolo studio nella mia stanza da letto, quindi ho smontato il mio microfono e ho messo dell’alluminio su una delle estremità di un’asta per farla sembrare elettrica. Quando mi hanno richiamato ho fatto una scena con la lancia. Ho in realtà colpito il mio computer con l’asta del microfono e l’ho quasi rotta, ma va bene perché ho ottenuto la parte!

L’attrice, alcuni mesi dopo, è arrivata sul set delle scene ambientate a Campo Mezzosangue e ha spiegato che ha provato una sensazione surreale perché era stato portato in vita in modo fantastico. Dior e Charlie sono stati impegnati quasi sempre insieme nelle riprese, per un totale di due o tre mesi.

Goodjohn ha sottolineato:

Mi ricordo che ero così nervosa il primo giorno sul set. Sono andata nella roulotte del trucco e ho visto Leah Jeffries mentre le stavano intrecciando i capelli, ed ero così nervosa. Quella è Annabeth. Lei ha recitato in Empire, è così brava. Poi ha detto: ‘O mio dio, adoro i tuoi capelli’. Immediatamente ho abbassato la guardia. Mi ricordo che siamo andati tutti a cena fuori la prima volta che siamo stati insieme, ed è stato così divertente e siamo andati subito d’accordo.

Goodjohn ha sottolineato che sul set di Percy Jackson tutti vanno davvero d’accordo e si è formato un legame molto stretto.

La giovane ha successivamente rivelato la sua reazione all’apparizione di Ares, interpretato da Adam Copeland:

Stavo guardando quell’episodio e ho pensato ‘Sei un attore fantastico’. Lui è così bravo. Abbiamo un cast numeroso. Non penso che ci sia un anello debole in questo show. Lui è così bravo ed è così incredibile nel rimanere costantemente nel personaggio.

Goodjohn ha infine parlato della speranza di realizzare la stagione 2, in cui Clarisse dovrebbe avere un ruolo centrale:

Sono semplicemente felice per l’avere la possibilità di guidare un esercito pieno di persone morte. Quello è così cool. Non potete dirmi che non lo trovate fantastico. Non vedo l’ora di vedere come sarà l’imbarcazione e come sarà il trucco di tutti. Sono così entusiasta e l’aspetto che attendo di più è quello in cui ho la mia conversazione con mio padre Ares e dice ‘Farei questo e lo farai da sola. Non mi importa se morirai’.

Che ne pensate? State attendendo di rivedere in azione Clarisse, interpretata da Dior Goodjohn, nella serie Percy Jackson?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili