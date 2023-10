Leah Sava Jeffries è stata scelta per il ruolo di Annabeth Chase nella serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e la giovane attrice, intervistata da Variety, ha ora parlato dei commenti razzisti ricevuti.

Jeffries ha spiegato che inizialmente era infastidita dal fatto che le persone non la volessero nel ruolo solo per il colore della sua pelle, ma ha poi deciso di non preoccuparsene.

Leah ha sottolineato:

Per un po’ mi ha ferita, letteralmente per tipo 90 secondi. Ma so che, a prescindere da quante persone diranno cose negative, non sarà mai vero.

L’attrice ha aggiunto:

Può sembrare davvero strano, ma non li biasimo. Queste persone potrebbero non sapere come adattarsi.

La nuova interprete di Annabeth ha quindi ribadito:

Per quel che mi riguarda, a prescindere da chi avrebbero scelto, avrei comunque amato la serie. Perché è uno show, non ho mica licenziato qualcuno.

La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriverà sugli schermi di Disney+ il 20 dicembre.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

Cosa ne pensate della reazione di Leah Sava Jeffries ai commenti razzisti ricevuti dopo il casting di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo?

