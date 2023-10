Disney sembra essere sicura del fatto che Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, la prima stagione della serie TV in arrivo in streaming su Disney Plus basata sulla saga letteraria di Rick Riordan, otterrà le dovute attenzioni del pubblico, tanto da aver investito su di essa un budget decisamente elevato.

L’informazione arriva grazie a Variety che ha dedicato a Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo la sua cover story. A quanto pare questa prima stagione, che sarà composta da otto episodi, ha un costo che si aggira intorno ai 120 milioni di dollari. Ogni puntata avrebbe dunque un budget variabile fra i 12 e i 15 milioni, in linea con quello di The Mandalorian, l’acclamata serie TV di Star Wars con Pedro Pascal.

Questa cifra è superiore (senza tener conto dell’inflazione chiaramente) a quello che, all’epoca, la 20Th Century Fox (ora assorbita dalla Casa di Topolino) spese per i due film cinematografici di Percy Jackson con Logan Lerman: il primo, quello di Chris Columbus, era costato 95 milioni, il secondo, quello di Thor Freudenthal, 90.

La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriverà sugli schermi di Disney+ il 20 dicembre.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

