Il nuovo adattamento dei romanzi di Rick Riordan è arrivato su Disney+. A interpretare il protagonista 12enne, Percy Jackson, è il giovane Walker Scobell, visto in The Adam Project.

Non è facile però portare in scena un personaggio così popolare; il rischio è quello che i fan non siano soddisfatti. A tal proposito ammette Scobell in un’intervista con TVLine:

Non voglio deludere nessuno. Voglio vedere anche io lo show. Ho davvero provato a fare del mio meglio – penso che l’abbiamo fatto tutti – ma abbiamo fatto il mio Percy… È facile dimenticare che all’inizio sono dei ragazzini e penso che gli sceneggiatori abbiano aggiunto un po’ più di quell’aspetto. Le sue emozioni sono meno controllate.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è disponibile dal 20 dicembre con i primi due episodi, poi ne uscirà uno a settimana.

