Perry Mason, la serie ispirata ai personaggi di Erle Stanley Gardner, è stata cancellata da HBO dopo la fine della messa in onda della stagione 2.

Lo show aveva come star Matthew Rhys e nel team dei produttori c’erano Robert Downey Jr e Susan Downey.

HBO ha dichiarato:

Siamo tremendamente grati per l’incredibile lavoro di Matthew Rhys e del cast e della troupe di Perry Mason per la loro versione di un franchise così amato e storico. Anche se non proseguiremo con un’altra stagione della serie, siamo entusiasti nel continuare a collaborare con i brillanti creativi di Team Downey ai progetti futuri.