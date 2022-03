sarà il protagonista di unaispirata alla sua vita che verrà prodotta da Lorne Michaels. Il progetto ha come titolo di lavorazionee la star di Saturday Night Live sta scrivendo la sceneggiatura con l’amico e collaboratore Dave Sirus, in collaborazione con Judah Miller (Crashing).

Lo show verrà prodotto da Broadway Video, di proprietà di Lorne Michaels, e Universal Television.

Bupkis viene descritta come una versione onesta, indomita e inventata della vita reale di Pete Davidson e proporrà un mix di narrazione realistica ed elementi assurdi che ritraggono uno sguardo senza filtri dalla prospettiva di Pete.

Lo show, che sembra sarà vietato ai minori, viene paragonato dai produttori a Curb your enthusiasm di Larry David sta venendo proposto a varie piattaforme di streaming. Attualmente, inoltre, si sta completando il cast che dovrebbe essere coinvolto.

Pete Davidson, prossimamente, tornerà sul grande schermo dopo The King of Staten Island (film che era liberamente ispirato alla vita dell’attore e comico) con film come Bodies Bodies Bodies, Good Mourning with a U e Meet Cute.

Che ne pensate della comedy ispirata alla vita di Pete Davidson? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline