Phoebe Dynevor, la star di Bridgerton e apparsa anche nella serie Younger, ha sostenuto che a Hollywood non ci siano abbastanza ruoli per le attrici della sua età.

L’attrice, intervistata da The Evening Standard, ha spiegato:

Ho letto alcuni script grandiosi recentemente. E sì, probabilmente non dovrei dirlo, ma non ci sono molte parti a disposizione. C’è un tale spazio per gli attori di sesso maschile… Ce ne sono così tanti. E sono tutti grandiosi. Sono tutti dei giovani davvero talentuosi e non smettono di lavorare, buon per loro. Ma quando si pensa alle ragazze della mia età… C’è molto più spazio per loro e non c’è ancora abbastanza spazio per noi.