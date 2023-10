La nuova serie tv di Disney+ Piccoli Brividi, ha ricevuto la benedizione di R. L. Stine, autore originale dei libri.

Intervistati da Forbes, i produttori della serie tv Conor Welch e Pavun Shetty hanno parlato del coinvolgimento di Stine nella serie:

Welch: Ha guardato il montato e letto alcune sceneggiature, e davvero, la parte più emozionante dell’intero processo, per me, è stata quando, dopo aver visto il montaggio preliminare del pilota,ha scritto un’e-mail di congratulazioni dicendo che era entusiasta della direzione che abbiamo preso. Shetty: Non avremmo fatto lo show se R.L. Stine non ci avesse dato la sua benedizione perché questa è la cosa più importante. Ha creato una delle serie di libri più popolari di tutti i tempi. E questa IP è semplicemente adorata. E quindi ci sono molte persone che leggono i libri mentre crescono. Occupa davvero un posto speciale nei loro cuori, e anche nel mio e in quello di Conor, che siamo cresciuti leggendo i libri. Welch: È sempre stato una specie di stella polare ed è stato così gentile da incontrarci all’inizio del processo. Ci disse che doveva sempre sembrare un po’ più spaventoso e un po’ più divertente di quanto il lettore o il pubblico si aspettano e che non trasmetta mai un messaggio negativo ai lettori.

Lo show tratto dai romanzi di R.L. Stine ha come protagonisti Justin Long, Ana Yi Puig, Miles McKenna, Will Price, Zack Morris, Isa Briones, e Rachael Harris.

Al centro della trama delle puntate ci sarà un gruppo di teenager che, involontariamente, scatenano delle entità sovrannaturali nella loro città.

La prima stagione è composta da dieci puntate ed i primi 5 episodi sono già disponibili su Disney+.

Nicholas Stoller sarà sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Rob Letterman, che ha diretto la prima puntata della serie.

Nel team della produzione di Piccoli Brividi ci saranno anche Moritz e Pavun Shetty di Original Film, che hanno portato al successo i film di Fast & Furious, Conor Welch, Iole Lucchese e Caitlin Friedman.

La serie è ispirata ai popolari romanzi di R.L. Stine, dei veri e propri bestseller per tutta la famiglia, e racconterà la storia di cinque studenti del liceo che scatenano delle forze sovrannaturali nella loro città e devono lavorare insieme per salvarla, scoprendo inoltre dei segreti sugli anni in cui i loro genitori erano teenager.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Screen Rant

I film e le serie imperdibili