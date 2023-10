La serie revival di Piccoli Brividi proposta in streaming su Disney Plus (attualmente sono disponibili sei episodi su dieci) è concepita in modo differente rispetto alle vecchie serie TV antologiche. Questa volta ogni puntata dello show prende sì ispirazione da un libro specifico di R.L Stine proponendo però una trama orizzontale.

Chiaramente, e non poteva essere altrimenti, in questa nuova iterazione di Piccoli Brividi è presente anche il più celebre villain dei libri per ragazzi ideati dallo scrittore statunitense, ovvero Slappy il Pupazzo Parlante che è stato piazzato anche nei materiali promozionali della serie.

Una puntata, la sesta, cita fin dal titolo Il pupazzo parlante (Night of the Living Dummy) settima storia della saga letteraria, quella in cui il malefico Slappy fa la sua prima apparizione.

Durante gli impegni promozionali, uno dei produttori, Pavun Shetty, ha spiegato che la seconda stagione potrà approfondire anche di più la storia di Slappy grazie agli altri libri in cui compare il personaggio:

Affrontiamo un po’ l’argomento de Il pupazzo parlante nella prima stagione, anche se non è una storia indipendente in questo caso, ma Slappy è una parte molto importante della serie. È stato davvero eccitante prendere spunto da quei libri, anche se non in modo diretto come nella storia originale e nel secondo libro Il pupazzo parlante 2. In tutta onestà credo che ci siano ancora molti spunti da prendere da Il pupazzo parlante nei prossimi episodi.

Lo show tratto dai romanzi di R.L. Stine ha come protagonisti Justin Long, Ana Yi Puig, Miles McKenna, Will Price, Zack Morris, Isa Briones, e Rachael Harris.

Al centro della trama delle puntate ci sarà un gruppo di teenager che, involontariamente, scatenano delle entità sovrannaturali nella loro città.

La prima stagione è composta da dieci puntate ed i primi 6 episodi sono già disponibili su Disney+.

Nicholas Stoller è sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Rob Letterman, che ha diretto la prima puntata della serie.

Nel team della produzione di Piccoli Brividi ci sono anche Neil Moritz e Pavun Shetty di Original Film, che hanno portato al successo i film di Fast & Furious, Conor Welch, Iole Lucchese e Caitlin Friedman.

La serie è ispirata ai popolari romanzi di R.L. Stine, dei veri e propri bestseller per tutta la famiglia, e racconterà la storia di cinque studenti del liceo che scatenano delle forze sovrannaturali nella loro città e devono lavorare insieme per salvarla, scoprendo inoltre dei segreti sugli anni in cui i loro genitori erano teenager.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: MovieWeb

I film e le serie imperdibili