Continua ad allargarsi il cast di Poker Face, la prima serie tv di Rian Johnson, con l’aggiunta di Luis Guzmán (Shameless), Cherry Jones (Succession), Hong Chau (Watchmen) e Reed Birney (Succession).

Purtroppo, di nessuno degli attori è stato svelato il ruolo, ma si aggiungono ai recentemente annunciati Tim Meadows (Saturday Night Live, The Goldbergs), Nicholas Cirillo (Outer Banks, Jesus Revolution), Audrey Corsa (All Rise, Dear Edward) e Niall Cunningham (And Just Like That, Life in Pieces).

La serie sarà composta da dieci episodi e vedrà il personaggio interpretato da Nathasha Lyonne risolvere casi di omicidio sempre diversi. Al momento non ci sono informazioni sul ruolo di Joseph Gordon-Levitt nel prodotto originale destinato alla piattaforma Peacock.

Poker Face sarà scritta, diretta e prodotta dal filmmaker, al suo debutto nel mondo delle serie televisive. Nel team della produzione ci saranno anche Maya Rudolph e Danielle Renfrew Behrens.

Fonte: Deadline