Rian Johnson ha parlato della stagione 2 di Poker Face sostenendo che nei prossimi episodi potrebbero esserci delle guest star legate alla saga di Star Wars.

Il regista ha infatti diretto il film Gli ultimi jedi e, intervistato da Deadline, ha dichiarato:

Johnson ha poi parlato dell’importanza nella sua carriera della televisione spiegando:

Quando penso alla televisione mi viene in mente il fatto che stavo seduto sul pavimento di fronte alla televisione dei miei genitori, quando ero un ragazzino, a guardare le repliche a metà giornata e al rapporto che ho formato con quegli show e cosa significavano per me, al modo in cui sono stati mitologizzati nella mia testa e in cui hanno vissuto dentro la mia mente. C’è una gamma specifica di show di cui avevamo parlato, con molti che erano stati girati negli spazi della Universal e avevano una specie di qualità frettolosa, anche nel caso dei migliori. C’è qualcosa di incredibilmente gioioso in quell’aspetto per me. Ed è quello che è rimasto nella mia mente: se avessi realizzato uno show televisivo non avrei voluto girare un film di nove ore. Voglio girare una serie e volevo realizzare qualcosa che sembrasse in quel modo e mi suscitasse piacere.