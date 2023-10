Amazon MGM Studios è al lavoro sullo sviluppo di una serie ispirata a Poltergeist, uno dei cult horror della storia del cinema.

Per ora non è stato annunciato il nome di chi firmerà la sceneggiatura del progetto, mentre Darryl Frank e Justin Falvey si occuperanno della produzione per conto di Amblin Television.

Il film originale degli anni ’80 era infatti prodotto da Amblin ed era stato ideato, co-scritto e prodotto da Steven Spielberg.

Al centro della trama c’erano i membri della famiglia Freeling, che si trasferisce in una casa scoprendo che è infestata dai fantasmi.

Il film ha avuto due sequel e nel 2015 è stato realizzato un reboot.

Sul piccolo schermo Poltergeist ha avuto spazio con la serie The Legacy, andata in onda su Showtime per tre stagioni.

Che ne pensate dello sviluppo di una serie tratta da Poltergeist? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Variety