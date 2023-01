Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always è il titolo dello speciale che celebra i 30 anni della popolare serie tv, in arrivo il 19 aprile negli Stati Uniti su Netflix, di cui Entertainment Weekly ha condiviso le prime foto che mostrano i protagonisti coinvolti nell’evento legato all’anniversario.

Nel progetto sono stati coinvolti Walter Emanuel Jones, David Yost (Billy, Blue Ranger), Cartherine Sutherland (Kat, seconda Pink Ranger), Steve Cardenas (Rocky, Red Ranger), Karan Ashley (Aisha, Yellow Ranger), e Johnny Yong Bosch (Adam, Black Ranger).

Yost è apparso in oltre 200 episodi, dicendo addio ai Power Rangers dopo quattro stagioni nel 1996, e ha dichiarato che è stato particolarmente felice di aver recitato con Jones:

Abbiamo affrontato le fasi delle audizioni e lanciato il franchise insieme. Recitare insieme è stato fantastico. Essere insieme sul set di Power Rangers dopo 28 anni è stata un’esperienza così surreale.

La nuova avventura mostrerà i protagonisti alle prese con una minaccia legata al passato, che riemerge durante una crisi globale. Lo speciale ricorderà quindi che una volta che diventi un Ranger lo rimani per sempre, fai parte di quella famiglia e sei sempre il benvenuto.

Lo speciale potrà contare anche sul coinvolgimento di Barbara Goodson (voce di Rita Repulsa), Richard Horvitz (voce di Alpha 5), e di Charlie Kersh che avrà la parte di Minh, figlia di Trini/Yellow Ranger.

Entertainment Weekly ha inoltre condiviso il primo poster di Power Rangers: Cosmic Fury, serie che continuerà la storia iniziata con Dino Fury, con il team che intraprende un viaggio nello spazio più profondo per ottenere nuovi poteri cosmici e difendere l’universo dal ritorno del malvagio Lord Zedd.

Nella serie si mostrerà anche Amelia (Hunter Deno), che da Dino Fury Pink Ranger diventerà Cosmic Fury Red Ranger, compiendo la prima evoluzione al femminile di Red Ranger.

I costumi sono stati disegnati da Sarah Voon, mentre Tracey Collins si è occupata delle armi e dei morpher.

Che ne pensate delle prime foto di Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, lo speciale del 30esimo anniversario? Lasciate un commento!

