Il cast di Pretty Little Liars si è dimenticato del cameo di Sydney Sweeney nell’ultima stagione.

Ospiti alla fan convention Epic Cons Chicago, I membri del cast Ashley Benson, Troian Bellisario, Keegan Allen e Torrey DeVitto hanno commentato il cameo di Sydney Sweeney, di cui tutti si erano dimenticati.

Sweeney ha interpretato Willa, una liceale scomparsa, nel finale della serie di successo del 2017. Quando i fan hanno chiesto quale fosse lo scopo dell’apparizione di Sweeney, Devitto ha scherzato:

Beh, non sapevano nemmeno che fosse nello show.

Penso che probabilmente Marlene King abbia creato la generazione dopo di noi, e quando abbiamo terminato il nostro show, non c’erano piani per abbandonare quel mondo. Immagino che la storia potesse continuare in qualche modo.