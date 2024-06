Recentemente, Variety ha potuto intervistare alcuni membri del team di Il problema dei 3 corpi, che hanno raccontato dei retroscena della realizzazione della serie Netflix. Il co-creatore David Benioff inizia svelando come si sono ispirati a un’altra serie di successo per un particolare passaggio:

Siamo stati influenzati da Scissione nelle scene dell’ascensore, dove c’è quello strano effetto della macchina da presa. Abbiamo cercato come lo facevano. Ci siamo chiesti: “Cosa succederebbe se i loro occhi si fondessero e poi si separassero di nuovo?“.

La sfida principale ha in particolare riguardato le scene in cui, indossando uno speciale visore con una superficie riflettente, i personaggi entrano in un mondo virtuale. “Tutto si riflette, letteralmente. La macchina da presa, l’asta e la troupe“, racconta il regista Minkie Spiro. Il responsabile degli effetti visivi Steve Kullback spiega che lui e il suo team hanno ripreso “un’immagine singola di ogni centimetro quadrato” dei set per creare “una fotografia” che potesse essere “riproiettata sopra il visore, al posto di tutti i membri della troupe e dell’attrezzatura fotografica che appaiono nell’ambiente“.

Un altro passaggio discusso è stato poi quello dell’annuncio “voi siete insetti“. Benioff ha pensato che il momento funzionasse alla grande per introdurre la minaccia aliena, ma non ha potuto fare a meno di pensare che “voi siete insetti” suonasse “un po’ come qualcosa che un bambino di seconda elementare direbbe come un insulto“:

Ricordo che ci siamo chiesti: “Potrebbero fare qualcosa alla luna? C’è qualcosa di assolutamente folle che potrebbero fare per dimostrare che esistono e che sono così superiori a noi?“. “Abbiamo optato per l’occhio.

Per annunciare gli invasori interstellari, un gigantesco bulbo oculare viene infatti proiettato nel cielo. Questo avviene insieme al messaggio “siete insetti” trasmesso sugli schermi dei computer di tutto il mondo. “Tutti chiedevamo a Steve: ‘Quanto è grande? Dove si trova?’. E lui: ‘Non l’abbiamo ancora capito‘”, ricorda Jess Hong, interprete di Jin Cheng. “Guardate in alto e stupitevi. È laggiù”. Come dire: ok, bene. Credo che alla fine si sia capito tutto“.

Ricordiamo che Il problema dei tre corpi è stata recentemente rinnovata per altre due stagioni, che concluderanno la storia.

FONTE: Variety

