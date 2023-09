Nella stagione 2 della serie Quantum Leap reciteranno anche gli attori Peter Gadiot (Queen of the South) ed Eliza Taylor (The 100).

I due attori saranno una presenza regolare nel reboot dello show che è prodotto da NBC.

Gadiot interpreta il ruolo di Tom Westfall, un militare delle forze speciali che ora fa parte dell’Intelligence dell’esercito.

Taylor avrà la parte di Hannah Carson, una giovane donna dal carattere complesso che potrebbe essere più di quello che sembra.

Nel cast ci sono anche Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee.

Il produttore dello show è Martin Gero e nel team che realizza la serie ci sono anche Dean Georgaris, Don Bellisario, Deborah Pratt, Chris Grismer, Steven Lilien e Bryan Wynbrandt.

Il reboot di Quantum Leap è prodotto da Universal Studi Group, in collaborazione con I Have an Idea! Entertainment, Belisarius Productions e Quinn’s House Productions.

La seconda stagione di Quantum Leap debutterà sugli schermi di NBC il 4 ottobre e il giorno dopo su Peacock.

Negli episodi sono trascorsi 30 anni da quando il dottor Sam Beckett è entrato nell’acceleratore Quantum Leap ed è scomparso. Ora un nuovo team è stato formato per far ripartire il progetto nella speranza di capire i misteri alla base della macchina e dell’uomo che l’ha creata.

Che ne pensate dell’arrivo di Eliza Taylor e Peter Gadiot nel cast della stagione 2 di Quantum Leap?

Fonte: Deadline