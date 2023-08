Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 2 della serie Quantum Leap ci sarà anche l’attrice Melissa Roxburgh con un ruolo da guest star.

Durante il San Diego Comic-Con erano infatti stati mostrati i primi minuti del secondo capitolo dello show prodotto per NBC, svelando che appariranno anche Francois Arnaud (Midnight Texas), Aaron Abrams (Hannibal, Blindspot), e P.J. Byrne (The Boys, Shazam! Fury of the Gods).

La messa in onda della prima puntata inedita è prevista sugli schermi americani nella serata del 4 ottobre.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nel video Ben (Raymond Lee) viene mostrato a bordo di un aereo che sta sorvolando la Russia nel 1978 e mentre è nel corpo di un uomo chiamato Perez, insieme ai personaggi affidati alle guest star. Il gruppo ha il compito di trasportare una misteriosa cassa a Nuova Delhi.

Ben non ha contatti con il quartier generale di Quantum Leap e deve gestire la situazione da solo. L’aereo viene abbattuto, tuttavia i personaggi cercano di proteggere la cassa, con il personaggio di Roxburgh che rischia di essere coinvolto in un’esplosione pur di recuperarla.

Il reboot dello show sci-fi degli anni ’90 è ambientato 30 anni dopo la scomparsa del Dottor Sam Beckett. Il progetto è ora affidato a un nuovo team.

Nel cast ci sono anche Dean Georgaris, Don Bellisario, Deborah Pratt, Chris Grismer, Steven Lilien e Bryan Wynbrandt.

Che ne pensate del fatto che Melissa Roxburgh sarà una delle guest star della stagione 2 di Quantum Leap?

Fonte: Deadline