potrebbe occuparsi della regia di uno o due episodi di, la miniserie FX che riporterà sugli schermi Timothy Olyphant nel ruolo di

La notizia, condivisa da Deadline, non è stata ancora confermata da FX. Il regista ha recentemente lavorato insieme a Olyphant in occasione di C’era una volta a… Hollywood. Tarantino, inoltre, ama molto Elmore Leonard, creatore del personaggio di Givens e di cui ha adattato il romanzo Rum Punch con il film Jackie Brown. Non sarebbe poi la prima volta che Tarantino decide di lavorare sul set dei suoi show preferiti: in passato è accaduto con E.R. e CSI.

Alla base del nuovo progetto legato a Justified c’è il libro, pubblicato nel 1980, intitolato City Primeval: High Noon in Detroit. Nelle puntate Givens, otto anni dopo aver lasciato il Kentucky ed essersi trasferito a Miami, si divide tra il lavoro e gli impegni come padre di una quattordicenne. Un incontro casuale lungo un’autostrada della Florida lo porta poi a Detroit dove ha a che fare con Clement Mansell, ovvero il violento sociopatico conosciuto con il soprannome di The Oklahoma Wildman.

La serie Justified si era conclusa sette anni fa e Timothy Olyphant sarà coinvolto come attore e produttore in collaborazione con gli showrunner e sceneggiatori Dave Andron e Michael Dinner, e il creatore dello show originale Graham Yost.

Fonte: Deadline