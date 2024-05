Discovery+ ha annunciato che debutterà il 10 maggio la docu-serie Quiet on set: The dark side of kids tv, in cui si racconta la cultura tossica e gli abusi subiti da chi lavorava dietro le quinte, e non solo, della famosa tv USA per ragazzi diretta da Dan Schneider nel corso degli anni 90 e dei primi anni 2000.

Al centro delle puntate c’è l’impero costruito dal produttore e showrunner, curatore di programmi di successo su Nickelodeon come All That e The Amanda Show, ma che al contempo aveva creato un ambiente insidioso pieno di abusi, sessismo, razzismo, sketch sessualizzanti e comportamenti inappropriati con la troupe e le sue star minorenni.

Grazie alle interviste inedite ai principali membri del cast di questi programmi per adolescenti, agli scrittori e alle testimonianze di chi all’epoca lavorava a Nickelodeon traspare un ambiente di lavoro altamente tossico, sessista e violento. Tra la troupe ed i personaggi intervistati spiccano Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne, Katrina Johnson, il regista Virgil Fabian e tra tutti Drake Bell, l’ex baby prodigio che rivela le aggressioni subite da Brian Peck oltre che da alcuni membri della troupe di iCarly, Sam & Cat e Victorious e alcuni genitori di membri del cast che hanno tentato di difendere i propri figli.

Il successo della docu-serie evidenzia l’interesse del pubblico nello scoprire le verità nascoste dietro agli abusi fisici e psichici che erano all’ordine del giorno in quasi tutti gli show di Nickelodeon.

La critica USA ha dato la sua approvazione al progetto, considerato “una visione avvincente per ciò che espone, con un resoconto chiaro e coerente, e per ciò che dice – ancora una volta – su come gli squilibri del potere di Hollywood portino a uno sfruttamento orribile”.

Fonte: Comunicato