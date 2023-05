Rachel Bilson ha rivelato di aver perso un lavoro dopo aver parlato di sesso in un podcast.

Durante un episodio di Broad Ideas, l’attrice ha raccontato:

Questa è la prima volta che mi è accaduto nella mia vita professionale. Questa settimana ho perso un lavoro per delle cose che sono state dette. Mi è stato tolto un lavoro perché ho parlato in modo onesto e aperto di sesso, in un modo umoristico durante un podcast di una nostra amica.

Rachel faceva riferimento a un intervento compiuto il 3 maggio all’interno del podcast Women on Top conversando con Tammin Sursof e Roxy Manning delle proprie preferenze nella dimensione intima con i propri partner. Secondo l’attrice le sue parole sono state tolte dal contesto e inserite nei titoli clickbait.

La star di The O.C. ha sottolineato:

Rachel ha ribadito di non considerare inappropriate le sue dichiarazione:

Per quanto riguarda la scelta delle parole usate, se potessi tornare indietro ora, sapendo che ho perso un lavoro, forse lo direi in modo diverso, ma non eviterei comunque di dirlo. Semplicemente non voglio che ci sia un tale stigma o siano presenti delle cose che potrebbero essere vietate quando tutti ne parlano insieme alle proprie amiche.