Il terzo lunedì di febbraio è una giornata di festa negli Stati Uniti. Si celebra infatti il Presidents’ Day, in onore del compleanno di George Washington. Racconta Rachel Zegler un aneddoto divertente accadutole proprio in occasione della festa.

Scrive l’attrice su X:

Ero seduta accanto a Julia Louis-Dreyfus in una sala d’attesa dell’aeroporto oggi e ho dovuto fare uno sforzo per non augurarle un felice Presidents’ Day.

Zegler fa riferimento alla serie Veep di HBO, andata in onda per sette stagioni, in cui Louis-Dreyfus interpretava Selina Meyer, fittizia vice-presidente degli Stati Uniti, poi presidente nelle ultime stagioni. Per la sua interpretazione l’attrice ha vinto ben sei Emmy come miglior attrice in una serie comedy.

