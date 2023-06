La star di Crazy Rich Asians Jing Lusi e Richard Armitage saranno i protagonisti di Red Eye, serie tv di ITV su un volo notturno da Londra a Pechino e sulla lotta al potere all’interno di Whitehall.

La serie tv è il progetto televisivo di debutto del regista di Flightplan Peter A. Dowling, nel cast oltre i due attori anche Lesley Sharp.

Red Eye andrà in onda su ITVX nel 2024. Dopo aver partecipato a una conferenza medica a Pechino ed essere stato spaventosamente vicino alla morte in un incidente d’auto, il dottor Matthew Nolan, interpretato da Armitage (Obsession, Stay Close) arriva a casa e viene immediatamente arrestato all’aeroporto londinese di Heathrow. Esausto e confuso, Nolan è accusato dell’omicidio di una donna che era nell’auto in cui si è schiantato. Hana Li, interpretata da Lusi, è l’ufficiale londinese senza fronzoli incaricato di accompagnare Nolan a Pechino, ma lungo la strada accadranno molte cose.

La serie sarà prodotta da Bad Wolf, sostenuta da Sony. Julie Gardner (I Hate Suzie, Doctor Who) sarà produttrice esecutiva insieme a Lachlan MacKinnon (Industry, A Discovery of Witches). Il regista Kieron Hawkes dirigerà tutti gli episodi della serie, che sarà prodotta da Kristian Dench (The Capture, Strike Back). Sony Pictures Television si occuperà anche della distribuzione internazionale.

Fonte: Deadline