Il Consiglio Supremo delle antichità Egiziane si è unito alle critiche rivolte alla serie Regina Cleopatra, il progetto targato Netflix accusato di blackwashing, ribadendo tuttavia che alla base della polemica non c’è il razzismo.

La docuserie prodotta e narrata da Jada Pinkett Smith debutterà in streaming il 10 maggio e mostrerà Adele James nel ruolo della sovrana. La scelta dell’attrice ha però scatenato le polemiche sostenendo si porti sullo schermo una rappresentazione sbagliata dell’aspetto e delle origini etniche di Cleopatra.

Il Consiglio Supremo delle antichità Egiziane, responsabile del patrimonio culturale egiziano e dei siti archeologici, ha ora rilasciato un comunicato stampa per dichiarare:

Il CSA conferma che la Regina Cleopatra aveva la pelle chiara e caratteristiche elleniche.

Il segretario generale Mostafa Waziri ha poi aggiunto:

L’aspetto dell’eroina è una falsificazione della storia egiziana e un evidente errore storico, in particolare considerando che il film viene classificato come un documentario e non come un’opera di finzione, situazione che richiede ai responsabili della produzione di investigare sull’accuratezza e di affidarsi a fatti storici e scientifici per assicurare che la storia e la civiltà non vengano falsificate.

Wazari ha ribadito che le statue e le monete che ritraggono Cleopatra la mostrano con caratteristiche fisiche tipiche delle popolazioni greche, con pelle chiara, naso dritto e labbra sottili.

Il segretario ha voluto inoltre ribadire:

Le critiche rivolte all’opera prima della sua uscita sono nate dalla difesa della storia della regina Cleopatra VII, che è una parte importante e autentica della storia antica dell’Egitto e non per qualsiasi tipo di razzismo etnico, con tutto il rispetto per le civiltà africane e per i nostri fratelli del continente africano che ci unisce tutti.

I produttori della docuserie, nella giornata di mercoledì, avevano invece difeso il progetto sostenendo di aver collaborato con numerosi esperti e che gli episodi mostreranno la storia di Cleopatra “come una regina, stratega, leader dall’intelligenza formidabile e come donna le cui origini sono al centro di un dibattito. Sul sito di Netflix si era spiegato:

La sua etnia non è centrale in Regina Cleopatra, ma abbiamo volutamente deciso di mostrarla come di etnia mista per riflettere le teorie relative alle possibili origini di Cleopatra e alla natura multiculturale dell’antico Egitto.

Che ne pensate dell’intervento del Consiglio Supremo delle antichità Egiziane contro Regina Cleopatra?

