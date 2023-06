Retreat, la nuova serie tv dei creatori di The OA, ha cambiato titolo in A Murder at the End of the World.

Prevista per il debutto ad agosto, la miniserie in sette episodi ha per protagonista Emma Corrin (The Crown) nei panni del detective dilettante Darby Hart, che è uno dei nove ospiti invitati da un miliardario solitario (Clive Owen) a partecipare a un ritiro in un complesso remoto e isolato. Quando uno degli altri ospiti viene trovato morto, Darby deve usare tutte le sue abilità per dimostrare che si è trattato di un omicidio prima che l’assassino tolga un’altra vita.

Brit Marling di The OA – che ha un “ruolo chiave” in A Murder at the End of the World – ha creato, scritto e diretto più episodi con il suo collaboratore di lunga data Zal Batmanglij.

Il cast comprende anche Harris Dickinson, Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson e Neal Huff .

Fonte: TV Line