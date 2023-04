Richard Roxburgh e Rebecca Gibney saranno i protagonisti della serie australiana Prosper, prodotta da Stan e Lionsgate.

Il progetto viene descritto come un epico dramma legato alla famiglia che offrirà uno sguardo provocatorio al dietro le quinte del potere e del privilegio. Le riprese sono già in corso nell’area del New South Wales e il primo episodio si intitolerà Man of God.

Roxburgh (The Crown) avrà la parte di Cal Quinn, fondatore e pastore della chiesa U Star. Gibney sarà invece Abi Quinn, sua moglie e leader dei fedeli. La loro comunità è una delle più potenti e in continua crescita, dando il via a un’espansione molto proficua. La famiglia predica messaggi all’insegna della fede, dell’amore e dell’accettazione a migliaia di fedeli, ma dietro le porte protegge dei segreti vergognosi.

Ewen Leslie sarà Dion Quinn, figlio maggiore della coppia, mentre Ming-Zhu Hii avrà la parte di sua moglie, Taryn Quinn.

Jacob Collins-Levy sarà il figlio minore, il ribelle Jed Quinn, mentre Hayley McCarthy ha il ruolo di Isabel Kalani, l’unica figlia della famiglia e una talentuosa cantautrice. Jordi Webber sarà il marito della donna, l’americano Benji, e Alexander D’Souza sarà Moses, il figlio adottato da Cal e Abi.

Nel cast ci sono anche Jacek Koman (Moulin Rouge!, Children of Men, Rake), Andrea Solonge (Class of 07, Privileged), Brigid Zengeni (Totally Completely Fine, The Secret She Keeps) e Alex FitzAlan.

La serie è stata co-creata da Matt Cameron (Secret City) e Jason Stephens (Upright).

Roxburgh ha dichiarato:

Prosper è un dramma scritto in modo intelligente e arriva con un tempismo perfetto. Cal Quinn è un personaggio irresistibile: è una figura luminosa e potente, tuttavia tormentata con dubbi e segreti. E l’eccellente team di autori lo hanno circondato di personaggi altrettanto complessi. Non vedo l’ora di portarlo in vita con il cast.

Gibney ha sottolineato:

Sono elettrizzata nell’unirmi al cast di Prosper e non vedo l’ora di iniziare a lavorare conn il team di incredibile talento di questa serie davvero speciale e attuale. I produttori hanno assemblato un cast e una troupe incredibili, gli script sono favolosi e Abi Quinn è un personaggio come nessuno tra quelli che ho interpretato in precedenza.

Che ne pensate? Seguirete la serie Prosper?

Fonte: Deadline