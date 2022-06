Australia, il film del 2008 diretto da Baz Luhrmann, diventerà una serie in sei episodi intitolata Faraway Downs.

Il progetto debutterà sugli schermi americani in inverno e regalerà nuove scene realizzate per il lungometraggio con star Hugh Jackman e Nicole Kidman, oltre a un nuovo epilogo e a una colonna sonora aggiornata.

Il titolo Faraway Downs è preso dal nome del ranch che Lady Sarah Ashley (Kidman) eredita dopo la morte del marito e deve cercare di difendere, assumendo il mandriano interpretato da Jackman per protezione. L’avventura romantica è ambientata durante la seconda Guerra mondiale e a raccontare gli eventi è il piccolo Nullah (Brandon Walters), una vittima delle pratiche del governo legate alla famiglia che ora vengono conosciute come “Le Generazioni Rubate”.

Luhrmann ha spiegato:

Inizialmente avevo pensato di prendere lo stile epico di Via col vento e ribaltarlo, proporre un modo per usare il romanticismo e dramma epico per fare luce sui ruoli delle persone delle Prime nazioni e la dolorosa cicatrice nella storia australiana delle Generazioni rubate. Mentre il film Australia ha avuto la sua vita, c’è un’altra narrazione di questa storia, con diversi strati, diverse sfumature e persino svolte alternative della trama che un formato a episodi ci ha permesso di eplorare. Faraway Downs, attingendo allo stesso materiale, è una nuova variazione di Australia che gli spettatori potranno scoprire.