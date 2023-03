L’ultima stagione di Riverdale, di cui è stata condiviso un poster inedito, andrà in onda sugli schermi americani e Camila Mendes ha svelato quali oggetti di scena ha intenzione di conservare dal set.

L’interprete di Veronica Lodge ha raccontato le sue emozioni mentre si sta avvicinando l’addio allo show dopo sette stagioni:

Si tratta di una sensazione agrodolce: è la fine di un’epoca e sarà strano non avere lo show come punto fisso nella mia vita, perché lo è stato praticamente durante tutti i miei venti anni. Ma, allo stesso tempo, sono così entusiasta per il prossimo capitolo.

L’attrice ha inoltre parlato degli oggetti di scena che ha conservato:

Uno me lo hanno regalato come dono. C’è un ritratto appeso nell’ufficio di Hiram Lodge che ritrae Veronica con le gambe incrociate e le mani sulle ginocchia. Ed è realmente regale e attualmente è sul muro del bagno degli ospiti a casa mia. E ho intenzione di rubare un’altra opera che ritrae Veronica mentre cammina superando dei leoni. Non appena le riprese dello show finiscono, chiederò che mi diano anche quello. Voglio mettere anche quello in bagno. Voglio che le persone facciano pipì e quando alzano gli occhi mi vedano mentre li fisso.