Rob Lowe ha svelato che dire addio a The West Wing, serie in cui aveva il ruolo di Sam Seaborn, sia stata una delle migliori decisioni che abbia preso nella sua vita.

L’attore aveva abbandonato lo show targato NBC durante la quarta stagione e, all’epoca, era stato dichiarato che si trattava di una decisione professionale legata al fatto che la storia del personaggio avesse poco da offrire.

Lowe, intervistato da Podcrushed, ha ora dichiarato che andarsene è stata “la miglior cosa che io abbia mai fatta” e si trattava di “una relazione incredibilmente non salutare”.

Rob ha sottolineato che si è sentito sottovalutato e non ha avuto una buona esperienza nel lavorare allo show, nonostante avesse cercato di far funzionare la situazione. La star del piccolo schermo ha aggiunto:

Me ne sono andato allontanandomi dalla ragazza più popolare a scuola, ma sapevo inoltre che si trattava di un rapporto davvero poco salutare ed è stata la cosa migliore che io abbia mai fatto.

Rob non ha voluto però aggiungere ulteriori dettagli, non entrando nei dettagli di quanto lo ha portato a dire addio a The West Wing. L’uscita dal cast, all’epoca, era stata annunciata dall’attore dichiarando che non c’era più spazio per Sam Seaborn e sottolineando:

Warner mi ha concesso un’opportunità di lasciare lo show come sono arrivato: grato per la serie, felice di averne fatto parte e orgoglioso dello show. Siamo una parte della storia della televisione e non lo dimenticherò mai.

