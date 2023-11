Robert Butler è morto a Los Angeles il 3 novembre: a darne notizia la sua famiglia.

Butler aveva 95 anni ed era una vera e propria icona di Hollywood: vincitore di tre Emmy ed è stato tra i leader del sindacato dei registi DGA.

Nella sua carriera decennale ha diretto i pilot di alcune delle serie di maggior successo della storia della televisione, contribuendo a definirne l’estetica e gli standard produttivi: parliamo di Batman, Star Trek, Moonlighting ma non solo. È stato co-creatore di Remington Steele e ha lavorato a serie come The Dick Van Dyke Show, Bonanza, The Twilight Zone, Hawaii Five-O, Lois & Clark.

Il presidente della DGA Lesli Linka Glatter ha commentato così la sua morte:

Pochi registi hanno cambiato il volto della televisione quanto Bob – il suo impatto sul mezzo è davvero incommensurabile e questa perdita per il nostro Sindacato è profondamente sentita. A suo agio con qualsiasi genere, con i suoi pilot Bob ha stabilito l’aspetto e la natura di diverse serie seminali tra cui Gli eroi di Hogan, Batman e Star Trek. Il suo lavoro rivoluzionario su Hill Street giorno e notte ha portato sullo schermo la grinta e la realtà di un distretto urbano abbinando il suo stile visivo unico con le performance evocative che ha saputo ottenere da un cast incomparabile, cambiando per sempre la traiettoria e lo stile delle serie procedurali episodiche. Fu per la sua influenza senza pari nella televisione che il Sindacato scelse Bob per il nostro primo Premio alla Carriera per l’eccellenza nella Regia Televisiva nel 2015. Nonostante una carriera impegnativa, Bob ha servito appassionatamente ai massimi livelli di leadership del Sindacato per più di 30 anni, difendendo i diritti creativi dei membri nel Western Directors Council e come membro del Consiglio Nazionale, inclusi due mandati come quinto Vice Presidente. Come fiduciario della Directors Guild Foundation per più di 35 anni, Bob ha garantito che i membri della DGA avessero accesso al sostegno finanziario di emergenza nei momenti critici delle loro carriere. Per tutto il suo straordinario servizio al Sindacato e ai suoi membri, nel 2001 Bob è stato onorato con il Robert B. Aldrich Achievement Award. L’eredità di Bob continuerà a vivere nei ricordi dei molti registi che ha influenzato e mentorato, e nei numerosi spettatori che hanno riso e si sono divertiti insieme grazie al suo lavoro eccezionale. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai molti Registi e membri del team di Regia che lo hanno conosciuto e amato.