Vent’anni fa andava in onda il finale di Sabrina vita da strega, iconica sitcom andata in onda dal 1996 al 2004 su ABC e su The WB e basata sui fumetti di Archie Comics.

Per celebrare questa ricorrenza, TVLine ha parlato con la protagonista Melissa Joan Hart, che ha raccontato diversi aneddoti sulla serie – incluso l’essersi portata a casa diversi oggetti di scena, aiutata inaspettatamente dal gatto Salem!

“Ho preso di tutto: vestiti, oggetti di scena, cose che non ho nemmeno idea di come mi sono portata a casa!” ha raccontato. “La sera dell’ultimo giorno di riprese abbiamo fatto moltissimo baccano, urlando e gridando, e così il gatto che interpretava Salem è impazzito ed è scappato. A quel punto abbiamo dovuto isolare completamente il set per cercarlo. Si era spaventato tantissimo, così ha fatto a pezzi la sua gabbietta ed è scomparso. Il nostro teatro di posa era immenso, quindi abbiamo passato ore a cercarlo. E mentre andavamo in giro per il set, abbiamo rubato una marea di roba. Forse pubblicherò qualche foto dell’epoca chiedendo ‘qualcuno riconosce questo oggetto?'”

Nell’intervista, si è parlato inevitabilmente di un possibile reboot della sitcom – che ha già visto una sorta di reinterpretazione su Netflix basata sui fumetti di Aguirre-Sacasa Le terrificanti avventure di Sabrina. Joan Hart ha confermato che non ci sono piani per una reunion o un reboot, anche se non sarebbe contraria:

Penso sarebbe fantastico tornare a lavorare con queste persone. Vorrei rimettessimo insieme lo stesso cast e la stessa troupe. Penso possa esserci un interesse nel pubblico, sicuramente. E vorrei vedere quali trame potrebbero scrivere… Ma andrebbe fatto nel modo giusto. Quello che dico io è: mai dire mai.

L’attrice ha anche condiviso un messaggio sui social:

È difficile credere che siano passati 20 anni dal finale di Sabrina vita da strega. Gli amici, il divertimento, le guest star, i costumi, gli animali, i fan… rendevano ogni giorno sul set meraviglioso. E in questi vent’anni, l’amore che ho ricevuto ogni giorno dalle persone che si sentono vicine al mio personaggio, e che nella serie hanno trovato un rifugio in momenti difficili, ispirazione per andare verso un futuro migliore… Grazie per questi 27 anni in cui avete ci avete permesso di riunire famiglie e mettere sorrisi sulle vostre splendide facce!

