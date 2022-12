Masterpiece ha svelato che la stagione 3 di Sanditon sarà l’ultima annunciando la data di uscita del progetto sugli schermi americani: domenica 19 marzo su PBS.

La serie sarà disponibile in streaming in contemporanea.

Susanne Simpson, produttrice di Masterpiece, ha dichiarato:

Sanditon è stata una serie incredibilmente speciale per Masterpiece e sappiamo che si è fatta strada nei cuori di innumerevoli fan. Anche se siamo tristi nel dire addio alla serie, sappiamo che il nostro pubblico può attendersi molto da questa nuova stagione.

La serie ha debuttato nel 2020 e il progetto si ispira al romanzo incompleto di Jane Austen. Andrew Davies ha creato e adattato il libro, proseguendo poi la storia originale che si era interrotta dopo 11 capitoli. Justin Young ha assunto il ruolo di sceneggiatore e produttore per la seconda e terza stagione.

Tra i personaggi ci sono Charlotte Heywood (Rose Williams), Georgiana Lambe (Crystal Clarke), Alexander Colbourne (Ben Lloyd-Hughes), Tom Parker (Kris Marshall), Mary Parker (Kate Ashfield), Lady Denham (Anne Reid), Edward Denham (Jack Fox), Arthur Parker (Turlough Convery), Lady Susan (Sophie Winkleman), e Ralph Starling (Cai Brigden).

Nella nuova stagione ci saranno poi nuovi arrivi come quelli di Lady Montrose, interpretata da Emma Fielding, che arriva a Sanditon per trovare la persona giusta con cui far sposare i suoi figli Lydia (Alice Orr-Ewing), una giovane indipendente, e Henry (Edward Davis), descritto come carismatico e sicuro, ma che mantiene un segreto.

Rowleigh Pryce (James Bolam) sarà invece un investitore interessato nel collaborare con Tom Parker per investire nell’espansione del resort, progetto ostacolo dall’incontro con Lady Denham. Tra i nuovi arrivi anche quello di Samuel Colbourne (Liam Garrigan), il fratello di Alexander che è un avvocato e affascinante single.

Che ne pensate della chiusura di Sanditon con la stagione 3 di cui è stata condivisa la data di uscita? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline