Sarah Drew, star di Grey’s Anatomy, sarà la protagonista del film televisivo targato Hallmark intitolato Guiding Emily, progetto in cui Eric McCormack darà voce al cane guida della giovane al centro della storia.

Il film andrà in onda venerdì 8 settembre, in occasione del National Service Dog Month (mese dedicato a celebrare e promuovere le attività dei cani guida).

Drew avrà la parte di Emily, la cui vita prende una svolta inaspettata quando rimane permanentemente cieca dopo un incidente avvenuto mentre stava facendo una scalata. La giovane fatica ad accettare la nuova realtà. Nel frattempo un potenziale cane guida chiamato Garth (i cui pensieri avranno la voce di McCormack) sta faticando nel seguire il suo addestramento. Con l’aiuto di Matthew (Antonio Cupo), amico di Emily, e dell’addestratrice di Garth, Katie (Sharon Taylor), entrambi si avvicinano agli importanti cambiamenti. Attraverso una serie di incontri mancati, entrambi superano i propri ostacoli e Garth finisce per essere assegnato a Emily. Con Garth al suo fianco, Emily affronta la sua sfida più grande: aprire il proprio cuore.

Sarah ha dichiarato:

Girare Guiding Emily è stata un’esperienza profondamente emozionante che mi ha permesso di entrare all’interno della comunità delle persone cieche e parzialmente vedenti in un modo davvero potente. Siamo stati onorati nell’avere due attrici della comunità impegnate a interpretare dei ruoli e sedermi con loro e sentire le loro storie hanno trasformato me e la nostra troupe.

Drew ha ricordato inoltre che ha avuto l’opportunità di fare visita alla Guide Dogs of America prima di iniziare le riprese, compiendo un tour dei loro spazi e scoprendo come si addestrano i cani guida e i sacrifici compiuti da chi fa crescere i cuccioli e li addestra per due anni, per poi affidarli a una persona che ha bisogno di loro.

L’attrice ha ribadito:

Guiding Emily accompagnerà il pubblico in questo modo in un modo emozionante, tenero, educativo e all’insegna della compassione. Spero che il pubblico venga colpito da questo film quanto lo siamo stati noi mentre lo stavamo realizzando.

