Nel finale delladiritorneranno

I due attori, interpreti di Jackson e April, appariranno in un episodio del medical drama dopo oltre un anno dall’ultima volta che è stata vista la coppia sugli schermi.

I fan americani potranno vedere la puntata andare in onda sul network ABC il 26 maggio.

“Japril”, come viene soprannominata dai fan della serie la coppia, sembrava aver avuto un lieto fine quando April aveva deciso di seguire Jackson a Boston, dove il medico si doveva occupare della fondazione creata dalla sua famiglia, dopo essersi separata dal marito.

Il season finale mostrerà ora cosa accaduto ai due personaggi.

Williams, recentemente aveva dichiarato parlando di un suo possibile ritorno in Grey’s Anatomy:

Non ne posso essere certo, ma penso sia possibile. Credo totalmente che lo sia. Non si può mai sapere come si darà una scossa alle cose. Ci sono molti altri fattori in gioco, tra cui gli impegni e altre cose, ma amo l’idea di mantenere aperta ogni possibilità.

Jesse aveva poi sottolineato cosa pensa sia accaduto al suo personaggio:

Nella mia mente fatica un po’ nella sua strada verso il successo dal punto di vista amministrativo ora che sta gestendo una fondazione. Penso sia qualcosa che non abbandonerà e non può farlo. Ha finalmente trovato un posto per la sua vita che non sia solo legato alla sua professione. Ha sempre avuto una specie di protezione intorno a lui e ha potuto fare questo lavoro. Ora sarà elettrizzato e credo che senta il sangue scorrergli nelle vene in modo totalmente nuovo. Si sentirà più vivo che mai ed è davvero eccitante.