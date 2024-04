Durante l’ultima puntata del Saturday Night Live, uno dei momenti più divertenti ha riguardato senza ombra di dubbio la parodia di Beavis & Butt-Head con ospite Ryan Gosling. Heidi Gardner ha interpretato una giornalista di NewsNation che teneva un dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale, mentre Kenan Thompson vestiva i panni di un professore del MIT.

Come è possibile vedere nel video qui sotto, i due iniziano a discutere sull’IA. Improvvisamente, il personaggio di Thompson viene distratto da un membro del pubblico che assomiglia in modo impressionante a Beavis, il personaggio animato creato e doppiato da Mike Judge. Ryan Gosling indossa i capelli biondi piatti caratteristici di Beavis, una maglietta blu e pantaloncini. “C’è un signore nel pubblico che assomiglia in modo impressionante a Beavis del cartone animato Beavis and Butt-Head“, commenta il personaggio di Thompson.

Nella scena, il professore del MIT chiede se è possibile spostare il personaggio perché fonte di distrazione, a quel punto la giornalista si volta e chiede a “Beavis” di spostarsi, scoppiando però in una risata incontrollabile. A questo punto, Beavis viene sostituito da un individuo ora simile a Butt-Head. Thompson nota l’insolito spettatore e commenta nuovamente il cambiamento chiedendo ancora una volta uno spostamento. Quando Gardner si volta per guardare Butt-Head, interpretato da Mikey Day, scoppia ancora una volta in una risata incontenibile, perdendo completamente il controllo della situazione. La comica cerca di riprendersi mentre il pubblico la incita dopo una pausa prolungata.

Per concludere in bellezza lo sketch: i sosia di Beavis e Butt-Head vengono fatti sedere vicini, rendendo la situazione ancora più esilarante con ognuno degli attori ormai fuori dal personaggio. Alla fine dello sketch, Gardner annuncia il prossimo segmento, durante il quale parleranno con uomini del Texas che hanno perso il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale, insieme a un gruppo di individui che richiamano gli altri show animati di Mike Judge, come King of the Hill.

La serie originale è andata in onda su MTV dal 1993 al 1997, ritornando poi per un’ottava stagione sul network nel 2011. Nel 2020 Comedy Central aveva ordinato altre due stagioni, progetto poi passato a Paramount+.

Trovaste la prima stagione del revival di Beavis and Butt-Head su Paramount+.

