I creatori di Scott Pilgrim – La serie, Bryan Lee O’Malley e BenDavid Grabinski, hanno discusso insieme a Rolling Stone dell’eventualità di una seconda stagione della loro serie animata. Sebbene lo show di Netflix abbia ricevuto recensioni favorevoli, O’Malley e Grabinski non stanno pianificando un sequel e hanno fatto in modo che questo fosse uno show one-and-done – almeno per ora.

“Per ora è autoconclusivo. Ci è piaciuto molto quello che abbiamo fatto. Abbiamo messo tutto lì dentro. Non abbiamo idee in sospeso. Le abbiamo messe tutte dentro“, ha spiegato O’Malley a Rolling Stone. “Non dico mai, ma in questo momento sembra che ci vogliano circa 50 miracoli diversi contemporaneamente per realizzare un’altra stagione. Quindi vedremo“.

O’Malley ha aggiunto: “La gente si lamenta sempre di come gli show vengano cancellati dopo una sola stagione. Perciò ci siamo premuniti subito e abbiamo cercato di realizzare una stagione autonoma“.

Scott Pilgrim – La serie è uno spinoff basato sulle graphic novel create da O’Malley. Il cast del film live-action Scott Pilgrim vs. the World è tornato a ricoprire i propri ruoli anche nella versione animata: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Alison Pill, Brandon Routh, Anna Kendrick e Jason Schwartzman.

Grabinski ha anche ribadito il pensiero di O’Malley sul fatto che non stanno lavorando attivamente a un’altra stagione dello show, aggiungendo: “Non ci stiamo lavorando. Non abbiamo idee ufficiali. Abbiamo messo tutto quello che avevamo in questa serie, e pensiamo che abbia un finale davvero grandioso di cui siamo orgogliosi. Non faccio piani in generale. Forse un giorno uno di noi si manderà un messaggio con un’idea davvero grandiosa per una seconda stagione. Ma per ora, il mio cervello e il mio cuore sono tutti concentrati su questa cosa e sul fatto che sia stata portata in giro per il mondo“.

Grabinski ha anche sottolineato che la stagione ha una “conclusione” e che a loro andrebbe bene se la serie finisse così.

Che cosa ne pensate? E voi avete apprezzato la serie? Ditecelo nei commenti.

