Michael Cera ha parlato della serie animata di Scott Pilgrim vs. The World spiegando cosa possono attendersi i fan della divertente storia tratta dalla graphic novel di Bryan Lee O’Malley.

Parlando con la rivista Rolling Stone, Michael Cera ha dichiarato:

Avere la possibilità di fare qualcosa in più è davvero fantastico. Non ho mai avuto l’esperienza di realizzare una nuova versione di qualcosa con le stesse persone, come accaduto con questo. Lo trovo portentoso ed è un’esperienza davvero strana!

L’interprete di Scott ha aggiunto:

Vedere che alle persone interessa ancora abbastanza da parlarne, guardarlo e apprezzarlo. Quello sembra un successo grandioso. Penso sarà davvero divertente. Mi sono divertito così tanto a registrare i dialoghi e a sentire cosa stanno facendo gli altri. Ci sono state un paio di canzoni… Penso di non sapere realmente cosa ci si può aspettare oltre il fatto che sarà realmente divertente.

Lo show sarà prodotto da UCP e Science SARU si occuperà dell’animazione. Brian O’Malley sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e co-showrunner in collaborazione con BenDavid Grabinski.

La regia del progetto, invece, è affidata ad Abel Gongora. Nel team della produzione ci saranno anche Edgar Wright, regista del film Scott Pilgrim vs. The World, Nira Park, Marc Platt, Jared LeBoff, Adam Seigel e Michael Bacall. Anamanaguchi infine curerà la colonna sonora con nuovi brani originali.

Nel cast torneranno tutti gli attori principali: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Brie Larson, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Allison Pill, e Brandon Routh.

Tra le pagine del fumetto si racconta la storia di Scott: un bassista fannullone che vive a Toronto. Il giovane si innamora di una ragazza chiamata Ramona Flowers ma, per frequentarla, deve prima sconfiggere i sette malvagi ex della ragazza. La graphic novel è composta da sei volumi pubblicati fino al 2010, anno in cui è arrivato nelle sale anche il film con star Michael Cera.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Michael Cera sulla serie animata Scott Pilgrim vs the World?

Fonte: Rolling Stone