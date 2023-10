Jerry Seinfeld, durante uno show comico che si è svolto a Boston, ha parlato della possibilità che venga realizzata una reunion della serie Seinfeld.

L’attore ha dichiarato ai presenti che ha un “piccolo segreto” e che “qualcosa sta per accadere” legato al finale della comedy.

Jerry ha aggiunto:

Non è ancora accaduto. E proprio quello a cui stai pensando, è lo stesso a cui stiamo pensando io e Larry, quindi vedrete… Lo scoprirete.

Per ora non sono emersi ulteriori dettagli riguardanti alle dichiarazioni compiute sul palco, anche se già nel 2018 si parlava della possibilità di un revival.

La serie è stata creata da Larry David e Jerry Seinfeld, andando in onda per nove stagioni.

Nel cast dello show c’erano anche Jason Alexander nel ruolo di George, Julia Louis-Dreyfus in quello della sua ex fidanzata Elaine, e Michael Richards nei panni del vicino Cosmo.

Che ne pensate? Sperate in una reunion di Seinfeld?

Fonte: Deadline