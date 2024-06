Channing Dungey, capo di Warner Bros TV, vorrebbe realizzare una serie tv remake di Ocean’s Eleven, e non ha ancora perso le speranze per Ted Lasso.

Ospite al Banff World Media Festival, ha prima dichiarato di voler togliere la polvere da alcune ip storiche, come appunto Ocean’s Eleven, trasformandolo appunto in una serie tv:

Penso a cose come Ocean’s Eleven, per esempio. Quel tipo di film, che è un grande gioco di due ore e quello che potremmo essere in grado di farne in una sorta di formato in serie limitata, cose del genere potrebbero essere piuttosto divertenti.

Ma ci sono così tanti titoli che in realtà parlano più di qualcuno che entra in ufficio con una prospettiva o un punto di vista, o è per questo che dovremmo farlo in questo modo. Non è che ci sia un titolo per cui dico: “Oh, non vedo l’ora di rispolverarlo”. Succede più quando guardo certi film e penso: “Okay, sono state due ore e mezza fantastiche”. Ma se avessimo un periodo di tempo più lungo per esplorare quelle categorie o per affrontare quella storia, sarebbe lì che inizia davvero il divertimento.