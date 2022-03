La7 ad aver acquisito i diritti in esclusiva per l’Italia di, la serie tv con protagonista, attore comico e attuale presidente dell’Ucraina.

Prodotta da Kvartal 95, Servant of the People (titolo originale Sluha Narodu, “il servitore del popolo”) è stata trasmessa dalla rete Ucraina 1+1 tra il 2015 e il 2019 per tre stagioni da 51 episodi complessivi, ed è stata ideata, scritta, diretta e interpretata dallo stesso Zelensky, che all’epoca era uno degli attori satirici più influenti e noti del paese.

Nella serie, Zelensky è un comune cittadino, un insegnante di storia del Liceo, che viene inaspettatamente eletto Presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video che denuncia la corruzione nel Paese. Oltre che in Ucraina, è stata distribuita nella Federazione Russa, in Bielorussia, Georgia, Armenia, Moldavia, Kazakistan, Polonia, Lituania, Estonia e negli Stati Uniti d’America, dove è da poco disponibile su Netflix.

Nel maggio del 2019 lo stesso Zelensky è stato eletto presidente dell’Ucraina. Negli anni, e soprattutto in questo periodo in cui l’Ucraina è sulle prime pagine dei quotidiani e dei siti di tutto il mondo a causa dell’invasione da parte della Russia, la serie è diventata sempre più cult. Non è ancora noto quanto andrà in onda su La7: vi terremo aggiornati.