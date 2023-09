Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 4 di Sex Education c’è, a sorpresa, un cameo di Jack Gleeson, diventato famoso per aver interpretato il malvagio Joffrey in Game of Thrones.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

L’attore appare infatti brevemente in scena con la parte di Dodgy Mo, un amico di Sean (Edward Bluemel), il fratello di Maeve.

Otis ed Eric lo incontrano mentre vanno alla ricerca di Sean, non sapendo dove si trova, e il personaggio appare poi successivamente in altre scene dell’ultima stagione dello show quando dice a Maeve che il fratello se ne è andato per cercare di disintossicarsi.

Prossimamente Gleeson apparirà anche nella serie tratta dai romanzi scritti da Enid Blyton, in cui avrà la parte di Wentworth.

Che ne pensate dell’apparizione di Jack Gleeson nell’ultima stagione di Sex Education?

Fonte: RadioTimes

