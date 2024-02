Hinako Ashihara, mangaka giapponese autrice di Sexy Tanaka-san, è stata trovata morta nella sua casa vicino a Tokyo il 29 gennaio, un giorno dopo essere scomparsa.

Secondo fonti della stampa giapponese, la polizia ha trovato un possibile messaggio di addio vicino al corpo. Il contenuto della nota non è stato reso pubblico. Ashihara aveva 50 anni.

Nei giorni precedenti la sua morte, l’artista aveva pubblicato, e poi cancellato, messaggi preoccupanti sul proprio blog in cui esprimeva disappunto per un recente adattamento televisivo live-action del suo manga Sexy Tanaka-san. La serie in 10 parti, con protagonista Kinami Haruka, è andata in onda lo scorso ottobre su Nippon Television.

Nei post rimossi Ashihara accusava Nippon Television di aver apportato modifiche significative al suo lavoro, contrariamente a quanto riportato nel contratto. La disputa tra l’artista e la rete è diventata un argomento controverso tra i fan dei manga online, e l’artista in seguito si è scusata per le sue critiche, pubblicando su Twitter delle scuse la domenica in cui è scomparsa.

Lo show Sexy Tanaka-san ha debuttato su NTV il 22 ottobre, con i 10 episodi che si sono conclusi il 24 dicembre. Sexy Tanaka-san racconta la storia di una contabile quarantenne che ha una vita segreta come danzatrice del ventre. Dopo che un collega scopre il suo segreto, i due iniziano ad avere un legame improbabile.

Dopo che la notizia della morte di Asihara è stata resa pubblica, la rete ha pubblicato un comunicato di condoglianze e ha chiarito che l’autrice aveva dato il via libera sulle sceneggiature finali della serie.

Fonte: Deadline